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Стало известно, кто исполнит гимн США на Супербоуле-2019

01:28, 18 января 2019
Мир
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Об этом сообщает The Boston Globe. По словам артистки, она гордится тем, что использует свой голос для «объединения и представления страны» в своем родном городе Атланте.

Также на Супербоуле выступит группа Maroon 5, рэпер из Атланты Big Boi и Трэвис Скотт. Кубок будет транслировать телеканал CBS 3 февраля.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги выступил Джастин Тимберлейк. Он исполнил свой хит Can’t stop the feeling.

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Теги: #Супербоул