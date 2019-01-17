Вышел тизер продолжения культового триллера "Джон Уик 3" с Киану Ривзом (видео)

"Джон Уик. Глава 3 - Парабеллум" - это продолжение истории о наемном убийце.

Поклонники актера Киану Ривза, который озвучит одного из героев мультфильма "История игрушек 4", наконец-то увидели своего любимчика в новом трейлере.

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Кинокомпания Lionsgate представила первый тизер третьей части триллера "Джон Уик". Третья серия культовой франшизы называется "Джон Уик. Глава 3 - Парабеллум".

Главный герой, которого играет Киану Ривз, элитный наемный убийца, который хочет отойти от дел и удалиться на покой, но при этом сам становится желанной целью для киллеров всего мира. Премьера фильма на большом экране состоится в мае 2019 года.

Как сообщал УНИАН, ранее вышел тизер новых "Охотников за привидениями".