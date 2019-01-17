Washington Post: Трамп хвастается жестким отношением к России, но это не правда

Американский президент путает собственные поступки с действиями своей администрации.

Чтобы выпутаться из обвинений в сговоре или даже работе на правительство России во время выборов в 2016 году и после них, президент Дональд Трамп недавно повторил очень знакомое заявление.

«Я гораздо жестче веду себя с Россией, чем Обама, Буш или Клинтон. Может даже жестче, чем любой другой президент вообще», - сказал нынешний лидер США.

И эти его слова были бы близкими к правде, если бы они касались работы администрации, а не его самого, пишет на страницах Washington Post экс-посол США в России Майкл МакФол. Он признает, что поведение команды Трампа относительно Москвы действительно было достаточно жестким, и это заслуживает поддержки. Но самого президента это не касается, потому что за последние два года он четко шел против российской политики своей команды.

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«Стратегия национальной безопасности», которую составила нынешняя администрация, четко говорит о том, что «Китай и Россия бросают вызов американской силе, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание». Но сам Трамп никогда не поддерживал этот подход. Его ожидания как раз противоположные. Ведь снова и снова он повторяет, что хочет стать другом Владимира Путина и что «найти общий язык с Россией – это хорошо».

После того, как Путин вторгся в Украину и аннексировал Крым в 2014 году, администрация Барака Обамы повысила военные расходы в Европе и начала работать над укреплением потенциала НАТО, включая развертывание новых сил вблизи российской границы. Администрация Трампа поддержала и расширила эту политику. Но будучи кандидатом и президентом, сам Трамп упорно унижал, критиковал и подрывал НАТО. Недавно стало известно, что он даже хотел вывести США из альянса. Даже сами разговоры о таких угрозах – это уже подарок Путину. Поскольку они подрывают надежность и доверие, на которых держится весь западный эффект сдерживания.

Администрация Трампа сделала правильно, что поддержала политику санкций против России, ее чиновников и компаний, которую начала команда Обамы в ответ на зловещую поведение Путина. Но сам Трамп никогда не заявлял о поддержке этих санкций. Подписывая одобренный Конгрессом «Акт о противостоянии врагам Америки с помощью санкций», он дал четко понять, что глубоко не согласен с положениями этого закона. А потом неожиданно команда Трампа призвала отменить давление на компании, которые контролирует российских олигарх и друг российского автократа Олег Дерипаска. Хотя Кремль так и не изменил своего поведения.

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В ноябре 2018 года Путин захватил два десятка украинских моряков в международных водах. Нынешний Белый дом сделал правильно, раскритиковав это преступление. А вот слова Трампа были скромными: «Это не хорошо. Нам это не нравится, чтобы там не происходило на самом деле».

Чтобы там не происходило на самом деле? Трамп что, намекнул на то, что Украина может быть и сама виновата в совершенных Россией преступлениях? И до этого времени американский президент не сделал ни одного официального шага, чтобы помочь освободить украинских моряков. МакФол напоминает и об усилиях администрации сдерживать рост влияния России и Ирана на Ближнем Востоке, которые были перечеркнуты решением президента США вывести войска из Сирии. Также в деле о российском вмешательстве в американские выборы Трамп поставил пустые возражения Путина выше, чем выводы расследований всех служб безопасности Америки.

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Даже в мелких проблемах, которые касаются американских национальных интересов, Трамп всегда становится на сторону Путина. Он почему-то оправдывает вторжение СССР в Афганистан и повторяет утверждения российской пропаганды о том, что Черногория может начать Третью мировую войну. МакФол отмечает, что в США еще никогда не было такого большого разрыва между президентом и политикой его администрации. Это беспрецедентно.