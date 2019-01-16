Вышел тизер новых "Охотников за привидениями" (видео)

Действия в тизере разворачиваются в темную мрачную ночь.

В сети появился тизер фильма американского кинорежиссера Джейсона Райтмана, сына создателя оригинальной дилогии фильмов «Охотники за привидениями», который выйдет на большие экраны в 2020 году.

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Об этом передает Deadline.com. Летом 2020 года жители всего мира смогут увидеть новых «Охотников за привидениями», которые станут продолжением оригинала, впервые выпущенного в 1984 году.

Действия в тизере разворачиваются в темную мрачную ночь. Зрителям показывают культовое транспортное средство ECTO-1, которое использовалось для поездок по Нью-Йорку в ходе борьбы с призраками и другими сверхъестественными существами.

Как сообщал УНИАН, фильм "Охотники за привидениями" режиссера Айвена Райтмана вышел в 1984 году. В нем снимались Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис и Эрни Хадсон. Комедия получила премию BAFTA, также ее номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус".