СМИ назвали участника «Евровидения-2019» от России

Сергей Лазарев готовится представить Россию на «Евровидении-2019».

Представлять РФ на международном конкурсе «Евровидение», который состоится в мае 2019 года в Израиле, готовится 35-летний певец Сергей Лазарев.

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Об этом пишет Super.ru со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что официальное объявление артиста, который отправится на вокальный конкурс, состоится только в конце января. Однако многие российские СМИ пишут, что им, вероятнее всего, станет Сергей Лазарев, который ранее уже представлял страну на «Евровидении» в 2016 году.

Согласно данным СМИ, во-первых, у Лазарева в мае не запланировано ни одного концерта. Во-вторых, возможно, артист хочет взять реванш на конкурсе, где три года назад он был в шаге от победы. Тогда на конкурсе победила Джамала.

По предварительным данным, к конкурсу Сергея Лазарева будет вновь готовить команда Филиппа Киркорова, состоящая из греческих композиторов и хореографов.

Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.