Жертвами нападения на отель в Кении стали не меньше 14 человек (видео)

Ранее власти официально не называли число жертв, а источники в полиции говорили, что погибли по меньшей мере 15 человек.

По меньшей мере 14 человек погибли в результате нападения на пятизвездочный отель Dusit в столице Кении Найроби.

Читайте такжеВ столице Кении боевики напали на отель, есть погибшие (видео)

Это первое подобное нападение в кенийской столице за последние пять лет, передает Би-би-си. Президент страны Ухуру Кениата заявил, что операция против террористов окончена, все они убиты. По его словам, подтверждена смерть 14 гражданских лиц, более 700 человек были эвакуированы службами безопасности.

Ранее власти официально не называли число жертв, а источники в полиции говорили, что погибли по меньшей мере 15 человек.

Ответственность за нападение взяла сомалийская экстремистская группировка "Аш-Шабаб". Власти Кении рассматривают случившееся как теракт.

По данным госдепартамента США, один из погибших - американский гражданин. Агентство Рейтер, ссылаясь на сотрудников морга, сообщает, что погибли 11 кенийцев, один американец и британец, двое убитых не опознаны.

Накануне вечером власти заявили, что операция закончилась, но в среду рано утром снова раздались выстрелы и взрывы. Сообщалось, что несколько человек все еще находятся в гостиничном комплексе, некоторые из них отправляли сообщения своим родственникам.

Днем во вторник нападавшие прибыли к гостиничному комплексу на автомобиле и обстреляли охрану, после чего ворвались на территорию. В нападении принимали участие по меньшей мере четыре боевика, пишет агентство Рейтер.

Сначала прогремел взрыв на парковке, а потом смертник взорвал себя в фойе фешенебельного отеля.

Пятизвездочная гостиница Dusit состоит из 101 номера. На территории комплекса также находится ресторан Secret Garden и офисы международных компаний.

Сразу после начала атаки военные начали эвакуацию находящихся внутри людей, однако многим выбраться не удалось, и они забаррикадировались в офисах и других помещениях.

Утром в среду из гостиницы были выведены более 100 человек, их доставили в ближайший травмпункт. К настоящему моменту в больницах города остаются около 30 человек.

В Кении за последние несколько лет произошло несколько терактов, значительную часть которых осуществили боевики "Аш-Шабаб" из соседнего Сомали.

В сентябре 2013 года боевики этой группировки напали на торговый центр Westgate в Найроби, в результате чего погибли 67 человек. Осада торгового центра длилась несколько дней.

Два года спустя боевики группировки осуществили нападение на университет города Гарисса, убив около 150 человек.

Группировка "Аш-Шабаб" называет своей целью создание шариатского государства в Сомали, осуществляя нападения в странах Восточной Африки.