Опубликован трейлер второго «Человека-паука» (видео)

Мировая премьера планируется 5 июля.

«Человек-паук: Вдали от дома» выйдет 5 июля и, таким образом, станет следующим фильмом в киновселенной Marvel после «Мстителей: Финал» (премьера — 25 апреля).

К основному актёрскому составу в лице Тома Холланда (Питер Паркер), Зендеи (Мишель Джонс) и Марисы Томей (тётя Мэй) присоединится Джейк Джилленхол. Он сыграет Мистерио — одного из главных врагов супергероя по комиксам.

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В 2017 году «Человек-паук: Возвращение домой» обогнал по мировым сборам «Чудо-женщину» и вторых «Стражей Галактики». Таким образом он сталсамым кассовым супергеройским фильмом года.