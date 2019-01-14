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Охранник Меган Маркл уволилась полгода работы с герцогиней

14:53, 14 января 2019
Мир
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Причиной такого решения стало желание Маркл быть ближе к народу \ Wikimedia Commons

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Как сообщает ТСН со ссылкой на издание Foxnews, инспектор Скотланд-Ярда, которая играла ключевую роль в обеспечении безопасности королевской семьи во время пребывания на острове Фиджи, решила оставить престижную должность за почти полгода работы с герцогиней Сассекской.

Отмечается, что причиной такого решения стало желание Маркл быть ближе к народу, а в окружении охраны жена принца Гарри чувствует себя некомфортно.

"В отличие от тех, кто вырос в королевской семье и привык всегда находиться под охраной, для Меган это может быть сдерживающим фактором и доставлять неудобства. Несмотря на то что она была известной актрисой, у нее была возможность делать то, что она хотела, и передвигаться так, как ей заблагорассудится. Но в нынешней своей роли она никуда не может пойти без охраны. Это сильно ограничивает ее действия", - рассказал инсайдер.

Недавно стало известно, что за черствость и неприветливость к сотрудникам дворца Меган получила грубое прозвищу.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл