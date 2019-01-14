Врачи рассказали о состоянии мэр Гданьска после покушения

За время операции, которая продолжалась пять часов, мэру перелили 41 порцию крови.

Мэр польского города Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом во время благотворительного концерта, находится в критическом состоянии.

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За время операции, которая продолжалась пять часов, мэру перелили 41 порцию крови, передает Би-би-си. "Он находится в очень, очень тяжелом состоянии. В ближайшие часы все станет понятно", - сказал оперировавший мэра хирург Клинического центра медицинского университета Томаш Стефаняк.

По словам врачей, у 53-летнего Адамовича рана сердца, кроме того повреждены органы брюшной полости.

Как сообщал УНИАН, вечером в воскресенье неизвестный мужчина выбежал на сцену в разгар концерта и на глазах у сотен человек несколько раз ударил политика ножом. Он кричал со сцены, что его незаконно осудили и пытали в тюрьме.

Полиция задержала подозреваемого в нападении - 27-летнего местного жителя, который недавно вышел из тюрьмы.

Полицейские пытаются выяснить, как злоумышленнику удалось так близко подойти к мэру во время концерта. По некоторым данным, нападавший воспользовался журналистским удостоверением, чтобы попасть на сцену.

На любительских видеокадрах видно, как после нападения мужчина несколько секунд ходил по сцене с поднятыми руками, после чего взял микрофон и сказал, что сидел в тюрьме, и что он невиновен.

Он также прокричал: "Адамович умер" и добавил, что в тюрьме подвергался пыткам.

По его словам, он попал в тюрьму при прежнем правительстве, когда правящей партией была "Гражданская платформа", где в прошлом состоял и Адамович.

Адамович управляет Гданьском 20 лет. На местных выборах 2018 года он получил 65% голосов. Либеральный политик, он выступает за права меньшинств.

Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский назвал нападение "актом необъяснимого варварства".