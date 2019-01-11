"Ибица" и косметика для женщин: Forbes назвал суммы и источники заработков Николая Баскова

За одно выступление Басков получает от 1,5 млн рублей (около 800 тыс. грн по актуальному курсу).

Российский певец Николай Басков заработал за 2018 год $6,5 млн (690 млн грн по актуальному курсу).

Об этом сообщает журнал Forbes. В прошлом году Басков выпустил два музыкальных альбома, заключил рекламный контракт, представил скандальный клип «Ибица» с Филиппом Киркоровым.

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Он также стал самым востребованным исполнителем на новогодних корпоративах не только как певец, но и как ведущий в РФ.

За одно выступление Басков получает от 1,5 млн руб. (около 800 тыс. грн по актуальному курсу). Благодаря работе на телевидении в передаче «Субботний вечер с Николаем Басковым», а также появлениям в других программах певец зарабатывает около четырех миллионов рублей в месяц. Помимо этого, Басков получает процент с продаж линейки антивозрастной косметики для женщин - это приносит ему около 500 тысяч рублей ежегодно (более 250 тыс. грн).

Как сообщал УНИАН, после "Ибицы" Баскова и Киркорова предложили лишить звания народных артистов.