"Сама судьба велит ехать в Израиль": KAZKA прокомментировала свое участие в Нацотборе на Евровидение-2019

На своей страничке в Instagram участники группы немного рассказали, почему именно они должны поехать в Израиль и представить Украину на Евровидении в этом году.

Группа KAZKA вышла в полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019 и тут же призналась, что не видит для себя конкурентов среди 16 участников.

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На своей страничке в Instagram участники группы немного рассказали, почему именно они должны поехать в Израиль и представить Украину на Евровидении в этом году.

"Никита обожает фалафель, Дима - историю, а я - путешествовать ... нам сама судьба велит ехать в Израиль", - так участники группы объяснили, почему они заслуживают победы на полуфинале украинского конкурса.

Стоит отметить, что выбор песни конкурсантов все еще под секретом, как и номер, под которым будут выступать артисты.

Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.