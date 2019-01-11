"Сама судьба велит ехать в Израиль": KAZKA прокомментировала свое участие в Нацотборе на Евровидение-2019
15:14, 11 января 2019Мир
277 0
На своей страничке в Instagram участники группы немного рассказали, почему именно они должны поехать в Израиль и представить Украину на Евровидении в этом году.
Группа KAZKA вышла в полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019 и тут же призналась, что не видит для себя конкурентов среди 16 участников.
Читайте такжеСтали известны ведущие Евровидения-2019 в Израиле
На своей страничке в Instagram участники группы немного рассказали, почему именно они должны поехать в Израиль и представить Украину на Евровидении в этом году.
"Никита обожает фалафель, Дима - историю, а я - путешествовать ... нам сама судьба велит ехать в Израиль", - так участники группы объяснили, почему они заслуживают победы на полуфинале украинского конкурса.
Стоит отметить, что выбор песни конкурсантов все еще под секретом, как и номер, под которым будут выступать артисты.
Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле