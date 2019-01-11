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"Сама судьба велит ехать в Израиль": KAZKA прокомментировала свое участие в Нацотборе на Евровидение-2019

15:14, 11 января 2019
Мир
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На своей страничке в Instagram участники группы немного рассказали, почему именно они должны поехать в Израиль и представить Украину на Евровидении в этом году.

"Никита обожает фалафель, Дима - историю, а я - путешествовать ... нам сама судьба велит ехать в Израиль", - так участники группы объяснили, почему они заслуживают победы на полуфинале украинского конкурса.

Стоит отметить, что выбор песни конкурсантов все еще под секретом, как и номер, под которым будут выступать артисты.

Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#группа KAZKA