CNN: Манафорт "сливал" Ахметову и Левочкину данные о выборах в США

Американец писал своим бывшим украинским работодателям, что ждет от них миллионы долларов долга.

Украинские олигархи Сергей Левочкин и Ринат Ахметов годами платили американскому политтехнологу Полу Манафорту за его работу в Украине.

Во время выборов в США в 2016 году теперь подсудимый американец умышленно передавал им данные о кампании, которыми он также делился со связанным со спецслужбами России Константином Килимником.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Прошлым летом американские прокуроры признали, что команда следователей Роберта Мюллера, которые выясняют детали российского вмешательства в выборы, некоторое время изучала отношения Левочкина и Ахметова с Манафортом. Поскольку олигархи играли ключевую роль в лоббистской работе американца в Украине.

Департамент юстиции США перед тем попросил Мюллера обратить внимание на связи экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа с пророссийскими украинцами, чтобы выяснить, связаны ли они как-то с вероятной координацией российских действий с кампанией кандидата-республиканца. На этой неделе стало известно, что Килимник получал данные об американских выборах.

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Манафорт получил миллионы долларов за свою политическую работу в Украине. Как утверждают прокуроры, эти средства включают электронные переводы от Ахметова и Левочкина через оффшорные счета. С 2015 года этот заработок американца окончательно исчерпал себя. Однако, в августе 2016 года в одном из электронных писем своим бывшим работодателям он писал, что ждет на выплату 2,4 миллионов долларов в ноябре 2016 года за ту работу, которую он проделал в Украине. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони подтвердил, что политтехнолог ждал перерасчет указанной суммы от своих украинских политических работодателей включительно с Ахметовым и Левочкиным. Но эти деньги должны были покрыть старые долги, которые возникли еще до того, как стартовала предвыборная кампания Трампа. И это не была оплата за передачу олигархам данных о социологических опросов в США.