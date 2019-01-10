цей матеріал доступний українською

Умер один из создателей «Матрицы» и «Безумного Макса»

11:44, 10 января 2019
Мир
132 0
Умер голливудский звукорежиссер, получивший «Оскар» за «Матрицу» и «Безумного Макса» / Фото из открытых источников

По сообщениям полиции Лос-Анджелеса, на 64 году жизни скончался звукорежиссер Грегг Рудлофф. Правоохранители предполагают, что он совершил самоубийство. Точную причину смерти покажет вскрытие.

Читайте также"Оскар-2019" пройдет без ведущего впервые за 30 лет

Рудлофф трижды получал премию «Оскар» за фильмы «Матрица», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Слава», а также четырежды был номинирован на премию Американской киноакадемии за «Идеальный шторм», «Флаги наших отцов», «Арго» и «Американского снайпера», пишет mediananny.com.

Грегг Рудлофф пришел к работе в Голливуде по стопам отца, который также был знаменитым звукорежиссером и обладателем премий и наград. Среди работ Грегга «Мистер и миссис Смит», «Возвращение Супермена», «Белые не умеют прыгать», а также многолетнее сотрудничество с Клинтом Иствудом. Совместно они работали над кинолентами «Дж. Эдгар», «Непокоренный», «Гран Торино» и другими.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Оскар#голливуд#фильмы и сериалы