Умер один из создателей «Матрицы» и «Безумного Макса»

Рудлофф трижды получал премию «Оскар» за фильмы «Матрица», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Слава».

По сообщениям полиции Лос-Анджелеса, на 64 году жизни скончался звукорежиссер Грегг Рудлофф. Правоохранители предполагают, что он совершил самоубийство. Точную причину смерти покажет вскрытие.

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Рудлофф трижды получал премию «Оскар» за фильмы «Матрица», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Слава», а также четырежды был номинирован на премию Американской киноакадемии за «Идеальный шторм», «Флаги наших отцов», «Арго» и «Американского снайпера», пишет mediananny.com.

Грегг Рудлофф пришел к работе в Голливуде по стопам отца, который также был знаменитым звукорежиссером и обладателем премий и наград. Среди работ Грегга «Мистер и миссис Смит», «Возвращение Супермена», «Белые не умеют прыгать», а также многолетнее сотрудничество с Клинтом Иствудом. Совместно они работали над кинолентами «Дж. Эдгар», «Непокоренный», «Гран Торино» и другими.