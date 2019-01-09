Пьяного Брюса Уиллиса вывели под руки из лондонского клуба (фото)

Папарацци застали актера после закрытой вечеринки журнала GQ.

Голливудского актера Брюса Уиллиса на днях вдребезги пьяного застали папарацци. Звезду "Крепкого орешка", который едва держался на ногах, подловили после закрытой вечеринки журнала GQ в Лондоне.

Снимки, опубликованные в издании Daily Express, были сделаны в то время, когда актера выводили из клуба. Друг артиста Стивен Иадс держал его за руку, усаживая в такси, передает ТСН.

Bruce Willis appears to need assistance leaving nightclub https://t.co/X3XeC3ZlTrpic.twitter.com/e6wg6Bf6pT — New York Post (@nypost) 8 января 2019 г.

Интересно, что по сообщению издания New York Post, 63-летний Уиллис присутствовал на вечеринке в частном клубе, дресс-код которого обязывает посетителей-мужчин носить пиджаки. На выходе из заведения на актере пиджака не оказалось.