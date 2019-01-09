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Пьяного Брюса Уиллиса вывели под руки из лондонского клуба (фото)

11:11, 09 января 2019
Мир
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Брюса Уиллиса сняли папарацци / Wikikino

Голливудского актера Брюса Уиллиса на днях вдребезги пьяного застали папарацци. Звезду "Крепкого орешка", который едва держался на ногах, подловили после закрытой вечеринки журнала GQ в Лондоне.

Снимки, опубликованные в издании Daily Express, были сделаны в то время, когда актера выводили из клуба. Друг артиста Стивен Иадс держал его за руку, усаживая в такси, передает ТСН.

Интересно, что по сообщению издания New York Post, 63-летний Уиллис присутствовал на вечеринке в частном клубе, дресс-код которого обязывает посетителей-мужчин носить пиджаки. На выходе из заведения на актере пиджака не оказалось.

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Теги: #Брюс Уиллис Хэллоуин