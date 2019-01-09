В Конгрессе США требуют отложить отмену санкций из компаний российского олигарха
Представители Демократической партии США, возглавившие комитеты Конгресса после победы на выборах осенью 2018 года, требуют от министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски.
Текст письма, с которым законодатели обратились к министру финансов США, опубликован на сайте комитета по иностранным делам, передает УП.
"Мы требуем, чтобы вы были доступны для встречи с заинтересованными членами (Палаты представителей – ред.) в условиях, которые позволят в полном объеме обсудить все аспекты соглашения об отмене санкций и влияние, которое это решение окажет на усилия США по воспрепятствованию зловредной активности России, направленной против нашей страны", - говорится в письме.
В письме также отмечается, что условия снятия санкций сосредоточены на изменении отношений Дерипаски с компаниями Rusal, EN+ и "Евросибэнерго", изменении структуры управления EN + и Rusal, а также повышении требований к отчетности.
Читайте такжеБритания утвердила "черный список" российских олигархов - СМИ
"Тем не менее, соглашение, по-видимому, сохраняет значительную долю владения EN + за Дерипаской, в то время как, по сообщениям, передает некоторые акции и финансовые интересы связанному с Кремлем российскому банку ВТБ, который находится под санкциями", - указывают авторы обращения.
"Есть ряд дополнительных вопросов, которые мы и другие члены Конгресса должны решить, чтобы полностью оценить, является ли соглашение США и снятие санкций оправданными", - говорится в письме.
Председатели комитетов указывают, что сообщение о решении снять санкции с компаний Дерипаски поступило в декабре прошлого года, а начавшийся "шатдаун" осложняет рассмотрение этого вопроса Конгрессом в 30-дневный период, как того требует закон о санкциях CAATSA.
В связи с этим они требуют, чтобы Минфин отложил отмену санкций, чтобы у законодателей было достаточно времени на решение оставшихся вопросов. Письмо Мнучину подписали семь председателей комитетов.
Напомним, Олег Дерипаска и восемь его активов, включая компанию-производителя алюминия "Русал", были внесены в санкционный список минфина США 6 апреля.
В том же месяце в минфине США заявили, что готовы снять санкции с "Русала", если Дерипаска снизит свою долю в компании ниже контрольной (доля Дерипаски в En+ составляет 66,08%, через эту компанию он владеет 48,13% в "Русале"). Кроме того, компания должна была обратиться в OFAC с просьбой об исключении из санкционных списков.
Вскоре в En+ сообщили, что Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50%. Это ему предложил сделать независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, говорилось в документах компании.