В Конгрессе США требуют отложить отмену санкций из компаний российского олигарха

В Конгрессе указывают, что сообщение о решении снять санкции с компаний Дерипаски поступило в декабре прошлого года, а "шатдаун" затрудняет рассмотрение этого вопроса.

Представители Демократической партии США, возглавившие комитеты Конгресса после победы на выборах осенью 2018 года, требуют от министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски.

Текст письма, с которым законодатели обратились к министру финансов США, опубликован на сайте комитета по иностранным делам, передает УП.

"Мы требуем, чтобы вы были доступны для встречи с заинтересованными членами (Палаты представителей – ред.) в условиях, которые позволят в полном объеме обсудить все аспекты соглашения об отмене санкций и влияние, которое это решение окажет на усилия США по воспрепятствованию зловредной активности России, направленной против нашей страны", - говорится в письме.

В письме также отмечается, что условия снятия санкций сосредоточены на изменении отношений Дерипаски с компаниями Rusal, EN+ и "Евросибэнерго", изменении структуры управления EN + и Rusal, а также повышении требований к отчетности.

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"Тем не менее, соглашение, по-видимому, сохраняет значительную долю владения EN + за Дерипаской, в то время как, по сообщениям, передает некоторые акции и финансовые интересы связанному с Кремлем российскому банку ВТБ, который находится под санкциями", - указывают авторы обращения.

"Есть ряд дополнительных вопросов, которые мы и другие члены Конгресса должны решить, чтобы полностью оценить, является ли соглашение США и снятие санкций оправданными", - говорится в письме.

Председатели комитетов указывают, что сообщение о решении снять санкции с компаний Дерипаски поступило в декабре прошлого года, а начавшийся "шатдаун" осложняет рассмотрение этого вопроса Конгрессом в 30-дневный период, как того требует закон о санкциях CAATSA.

В связи с этим они требуют, чтобы Минфин отложил отмену санкций, чтобы у законодателей было достаточно времени на решение оставшихся вопросов. Письмо Мнучину подписали семь председателей комитетов.​

Напомним, Олег Дерипаска и восемь его активов, включая компанию-производителя алюминия "Русал", были внесены в санкционный список минфина США 6 апреля.

В том же месяце в минфине США заявили, что готовы снять санкции с "Русала", если Дерипаска снизит свою долю в компании ниже контрольной (доля Дерипаски в En+ составляет 66,08%, через эту компанию он владеет 48,13% в "Русале"). Кроме того, компания должна была обратиться в OFAC с просьбой об исключении из санкционных списков.

Вскоре в En+ сообщили, что Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50%. Это ему предложил сделать независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, говорилось в документах компании.