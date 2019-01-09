"Это – гуманитарный кризис": Трамп впервые обратился к американцам из-за стены на границе с Мексикой

Дональд Трамп подчеркнул, что по просьбе демократов, на границе будет построен стальной барьер, а не бетонная стена.

Президент США Дональд Трамп впервые за время руководства страной выступил с телевизионным обращением из Овального кабинета к жителям страны.

Выступление транслировали все крупнейшие американские телеканалы, пишет Голос Америки.

В своем обращении глава государства попытался убедить жителей США в необходимости принятия его плана действий для укрепления безопасности на границе с Мексикой.

Трамп заявил, что в результате нелегальной иммиграции страдают все жители США. Он назвал южную границу страны с Мексикой «ситом», через которое ежедневно поступают наркотики и проникают преступники.

В результате передозировки наркотиков, по словам президента, каждую неделю погибают 300 американцев. «Это – гуманитарный кризис», - заявил президент. Он добавил, что нелегальные иммигранты часто используют несовершеннолетних детей в качестве инструмента для проникновения в страну. По словам Трампа, банды используют детей в качестве пешек, и именно дети являются главными жертвами незаконной миграции.

Как заявил президент, он принял «твердое решение» прекратить этот гуманитарный кризис. Администрация Трампа представила Конгрессу детальный план, в котором подробно расписывается решение этой проблемы. «Эти ресурсы необходимы для обеспечения безопасности всей страны», - подчеркнул Трамп.

Он рассказал об основных пунктах своей программы: Белый дом попросил законодателей выделить средства на прием на работу новых пограничников, сотрудников служб безопасности, иммиграционных судей, на строительство новых центров временного содержания нарушителей границы.

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При этом Трамп подчеркнул, что по просьбе демократов, на границе будет построен стальной барьер, а не бетонная стена. Он заверил, что строительство барьера очень быстро окупится: в США будет попадать гораздо меньше наркотиков, на борьбу с которыми сейчас тратятся миллиарды долларов.

Трамп заявил, что сенатор-демократ Чак Шумер в прошлом неоднократно выступал за создание на границе с Мексикой физического барьера. Однако демократы немедленно поменяли свою позицию, как только Трамп выступил с идеей строительства стены.

«Демократы в Конгрессе отказываются признать существование кризиса... Шатдаун продолжается только по одной причине: демократы отказываются профинансировать безопасность на границе», - заявил президент.

Трамп добавил, что он пригласил лидеров обеих партий Конгресса на встречу в Белый дом, которая состоится 9 января. Он выразил надежду, что законодателям удастся «приподняться над межпартийными различиями», чтобы преодолеть кризис.

Сразу после обращения президента с ответным словом выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Они оба призвали президента незамедлительно восстановить полную работу правительства и не делать американский народ заложником недальновидной политики Трампа.

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Так, Нэнси Пелоси заявила, что демократы выступают за укрепление безопасности границы и готовы выделить средства из бюджета на конкретные нужды. Однако американский налогоплательщик, по словам спикера Палаты представителей, «не будет платить за дорогую и неэффективную стену». Она добавила, что необходимо вести борьбу с преступностью, однако, по мнению Пелоси, «женщины и дети не являются гуманитарной угрозой» для безопасности США.

В свою очередь, Чак Шумер подчеркнул, что необходимо отделить вопрос финансирования безопасности границы от закрытия правительства. По его словам, нужно прекратить шатдаун и затем уже, на двухпартийной основе, обсуждать проблему пограничной безопасности.

«Символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не стена на границе», - заключил сенатор Шумер.

Напомним, спор между республиканцами и демократами по поводу финансирования президентской инициативы привел к частичному закрытию работы правительства, которое продолжается уже 18 дней.