Сильвестр Сталлоне и Роберт Де Ниро "побились" на бойцовском ринге (видео)

Знаменитости вспомнили былые времена.

Голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Роберт Де Ниро вспомнили молодость и сошлись в боксерском поединке. В 2013 году звезды сыграли в ленте "Забойный реванш", где оба сыграли боксеров.

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Видимо, актеры вспомнили, как когда-то готовились к роли. На странице в Instagram Сталлоне поделился видео, где вместе с Робертом Де Ниро предстает во время спарринга. "Несколько лет назад демонстрировал Роберту Де Ниро боксерскую хореографию... Разъяренный бык против итальянского жеребца? На кого бы вы поставили?" – поинтересовался Сталлоне.

В ролике 72-летний Сталлоне и 75-летний Де Ниро плавно, но уверенно отрабатывают удары. Юзеры были поражены ловкостью и настырностью голливудских звезд, ведь несмотря на почтенный возраст, ведут они себя на ринге очень убедительно.