Иран проведет международный конкурс карикатур на Холокост

Так Тегеран хочет ответить на публикацию французским сатирическим изданием Шарли Эбдо рисунков о пророке Мухаммеде, пишет Эхо Москвы со ссылкой на иранские СМИ.

Итоги акции подведут в апреле. Лучшим обещаны денежные премии. Победитель конкурса получит 12 тысяч долларов. Призы получат и те, кто займёт второе и третье места. Лучшие по мнению иранских властей карикатуры с отрицанием Холокоста выставят в Палестинском музее современного искусства в Тегеране.

Читайте такжеВ Турции могут заблокировать Facebook из-за оскорблений пророка МухаммедаАналогичный конкурс в Иран проводился в 2006-м году в ответ на карикатуры на исламского пророка в датской газете Юлландс-постен. Участники конкурса, устроенного популярной иранской газетой Хамшахри, высмеяли одну из самых трагических страниц мировой истории, в результате которой нацистами и их союзниками были убиты 6 миллионов евреев.

Двое исламистов около месяца назад в центре Парижа совершили нападение на редакцию французского еженедельника Шарли Эбдо. Погибли 10 сотрудников издания и двое полицейских. Спустя два дня террористы, братья Куаши, были убиты спецназом в пригороде Парижа.