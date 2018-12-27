Чудеса и аномалии на Новый год и кто такие злые демоны Рождества (видео)
19:04, 27 декабря 2018Мир
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Кто такой демон Крампус, какие еще бывают рождественские монстры и как от них защититься.
Вы узнаете, кто такой на самом деле Санта-Клаус и откуда он взялся. Почему за его перемещениями следит противовоздушная оборона США.
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Новогодние волшебники существовали задолго до христианства. И не всегда они были добрыми.
Кто такой демон Крампус, какие еще бывают рождественские монстры и как от них защититься.
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