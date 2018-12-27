“Ангелы” Victoria's Secret рассказали о Рождестве и нижнем белье (видео)

Девушки распаковывали подарки, гуляли по украшенным улицам Нью-Йорка и наслаждались домашним уютом.

Несмотря на падение рейтингов, Victoria's Secret в дальнейшем не изменяет собственным идеям. Специально к католическому Рождеству бренд выпустил очередной видеоролик с «ангелами». Модели поделились личными впечатлениями от праздника.

Тем не менее, в дополнение к душевным словам, не обошлось без рекламы. Девушки распаковывали подарки, гуляли по украшенным улицам Нью-Йорка и наслаждались домашним уютом.

Но рождественскую атмосферу несколько затенила новая коллекция брендового белья. Или же – сторонники Victoria's Secret не смогли не обратить на нее внимание.