Эдди Мерфи показал своих десятерых детей (фото)

57-летний американский актер Эдди Мерфи может похвастаться не только громкими достижениями в карьере, но и статусом многодетного отца.

В этом году 10 ноября актер стал отцом в десятый раз: его любимая 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер родила ему сына – Макса Чарльза.

На днях в честь празднования католического Рождества дочь Эдди Брия Мерфи опубликовала на своей странице в Instagram совместное семейное фото.

В центре снимке стоит Эдди Мерфи, справа – Батчер с малышом и ее мама. На фото также позирует мама актера и другие дети Мерфи, среди них – дочь Энджел Айрис, которую ему родила экс-солистка Spice Girls Мел Би.