Ангелы Victoria's Secret и жертва "протокола" Меган Маркл: как знаменитости отпраздновали Рождество (фото, видео)

Красивые торжества прошли во многих странах и в сеть попали первые подробности вечеринок звезд.

Католический мир отметил Рождественский сочельник по Юлианскому календарю, который традиционно празднуется в ночь 24 декабря.

Красивые торжества прошли во многих странах и в сеть попали первые подробности вечеринок звезд.

Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес (а также вся их семья) решили встречать главный праздник католического мира в уютных клетчатых пижамах, отмечает Harpers Bazaar.

Николь Кидман не может представить себе праздник в пижаме – она надела роскошное и женственное платье из прозрачного тюля, расшитое цветами и бусинами. И ничего, что супруг Кит Урбан решил не переодевать футболку, главное, что все счастливы.

Приянка Чопра решила последовать нашему совету и совместить комфорт с элегантностью. На ней в праздничный вечер была юбка-макси и вязаный свитер. В образе total white она выглядела безупречно для зимнего праздника.

Кендалл Дженнер тоже выбрала один из главных цветов Рождества – зеленый. В ее вариации это был нежный лаймовый оттенок. Нам нравится ее идея с прической в стиле 90-х, которая делает этот классический вечерний образ более юным.

Sexy Christmas образ супермодели Алессандры Амброзио больше подошел бы для празднования Дня Святого Валентина, но ангелу Victoria's Secret мы можем простить слишком сексуальное платье из алого кружева. Кроме того, его можно взять на заметку для празднования Нового года!

Образ Синди Кроуфорд доказывает, что американская классика никогда не подведет. Джинсы, белая рубашка – что может быть проще и элегантнее? А если добавить к такому ансамблю алые балетки, как сделала экс-модель, то он получится по-настоящему праздничным.

Жизель Бюндхен тоже делает ставку на роскошную простоту. Бежевый кашемировый свитер и юбка в тон – вот и все, что нужно для уютного Рождества в семейном кругу.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон – «жертвы» протокола: ни пижаму, ни коктейльное платье герцогини себе позволить не могут. Зато на них были элегантные пальто, которые они надели на рождественскую службу. Высокие сапоги Меган – очень трендовый и смелый как для королевской особы шаг.