Рождество в королевской семьи: Уильям, Кейт, Гарри и Меган сходили в церковь (фото)

Прежде чем сесть за праздничный стол, все члены семейства собираются на службе в церкви Святой Марии Магдалины.

Каждый год члены британской королевской семьи собираются вместе в Сандрингеме, где вместе с королевой Елизаветой II встречают Рождество. Прежде чем сесть за праздничный стол, все члены семейства собираются на службе в церкви Святой Марии Магдалины.

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Сегодня по пути в церковь была запечатлена и королевская четверка – герцогиня Кембриджская Кэтрин, герцогиня Сассекская Меган и их мужья – принц Уильям и принц Гарри, пишет ТСН.

Герцогиня Кэтрин выбрала для праздничной службы насыщенного винного цвета пальто и туфли на шпильках, также в тон подобрала клатч, перчатки и миниатюрную шляпу.

Беременная герцогиня Меган была в темном пальто, наряд под ним рассмотреть трудно, но видно, что и в этом образе герцогиня отличилась, отдав предпочтение не туфлям, а высоким сапогам.

Кстати, Кейт и Меган в этом году поменялись ролями, в прошлом году, когда Меган впервые встречала Рождество с королевской семьей, она была лишь в статусе невесты принца Гарри, в то время, как герцогиня Кэтрин как раз ждала третьего ребенка. Сейчас же в ожидании первенца Меган и Гарри.