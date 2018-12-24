Смертоносное цунами в Индонезии: число погибших возросло до 373
В Индонезии количество погибших в результате цунами возросло до 373 человек, еще более 1400 человек ранены, сообщает Национальное управление страны из стихийных бедствий.
Утром 24 декабря речь шла о 280 погибших. Об этом сообщает "Радио свобода".
Спасатели продолжают поиски тех, кто выжил. 128 человек до сих пор числятся пропавшими.
По данным властей Индонезии, свои дома в результате стихии потеряли свыше 11600 человек.
Вечером 22 декабря в Зондском проливе в Индонезии произошло цунами, которое разрушило сотни домов и отелей.
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Ученые предполагают, что цунами могло быть вызвано подводными оползнями из-за извержения вулкана на индонезийском острове Анак-Кракатау, которое произошло 24 минутами ранее.
Из-за стихии Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в провинции Лампунг и Бантен в Индонезии.
По предварительным данным МИД, украинцев нет среди погибших и пострадавших.