Смертоносное цунами в Индонезии: число погибших возросло до 373

128 человек до сих пор числятся пропавшими.

В Индонезии количество погибших в результате цунами возросло до 373 человек, еще более 1400 человек ранены, сообщает Национальное управление страны из стихийных бедствий.

Утром 24 декабря речь шла о 280 погибших. Об этом сообщает "Радио свобода".

Спасатели продолжают поиски тех, кто выжил. 128 человек до сих пор числятся пропавшими.

По данным властей Индонезии, свои дома в результате стихии потеряли свыше 11600 человек.

Вечером 22 декабря в Зондском проливе в Индонезии произошло цунами, которое разрушило сотни домов и отелей.

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Ученые предполагают, что цунами могло быть вызвано подводными оползнями из-за извержения вулкана на индонезийском острове Анак-Кракатау, которое произошло 24 минутами ранее.

Из-за стихии Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в провинции Лампунг и Бантен в Индонезии.

По предварительным данным МИД, украинцев нет среди погибших и пострадавших.