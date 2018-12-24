Окунитесь в сказку: ангелы Victoria's Secret показали рождественские наряды (фото)
17:24, 24 декабря 2018Мир
110 0
В сети появилась подборка праздничных нарядов от Victoria's Secret.
Как утверждают дизайнеры бренда, в таких нарядах каждая девушка окунется в рождественскую сказку / скриншот
На своей странице в Instagram Victoria's Secret опубликовала яркую пофотодборку своих знаменитых "ангелов", позирующих в праздничных нарядах.
Знаменитые модели запечатлены в ярких клетчатых пижамах, соблазнительном белье, уютных шапках и шарфах и других вариантах стильных образов для дома и не только.
Как утверждают дизайнеры бренда, в таких нарядах каждая девушка окунется в рождественскую сказку и сможет почувствовать себя настоящей принцессой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter