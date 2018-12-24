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Окунитесь в сказку: ангелы Victoria's Secret показали рождественские наряды (фото)

17:24, 24 декабря 2018
Мир
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Как утверждают дизайнеры бренда, в таких нарядах каждая девушка окунется в рождественскую сказку / скриншот

Знаменитые модели запечатлены в ярких клетчатых пижамах, соблазнительном белье, уютных шапках и шарфах и других вариантах стильных образов для дома и не только.

Как утверждают дизайнеры бренда, в таких нарядах каждая девушка окунется в рождественскую сказку и сможет почувствовать себя настоящей принцессой. 

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Теги: #Рождество#ангелы Victoria's Secret