"Слишком много милоты": Энрике Иглесиас станцевал с годовалой дочуркой (видео)
15:43, 24 декабря 2018Мир
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Ролик был записан на яхте, на которой сейчас Иглесиас отдыхает с семьей.
REUTERS
Известный испанский певец Энрике Иглесиас, который растрогал сеть роликом с дочерью, вновь показал подписчикам, как проводит время с ребенком.
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На странице в Instagram Энрике запостил еще одно короткое видео, на котором танцует с годовалой дочуркой Люси.
Ролик был записан на яхте, на которой сейчас Иглесиас отдыхает с семьей. Папа и дочь потанцевали под новогоднюю композицию Run Rudolph Run.
Видео исполнитель сопроводил хештегом # воскресноенастроение и добавил смайлы в виде елок.
"Слишком много милоты в одном видео", "Вы так любите своих детей, лучший отец в мире", – восхищаются поклонники Энрике.
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