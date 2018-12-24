цей матеріал доступний українською

"Слишком много милоты": Энрике Иглесиас станцевал с годовалой дочуркой (видео)

15:43, 24 декабря 2018
Мир
66 0
REUTERS

Известный испанский певец Энрике Иглесиас, который растрогал сеть роликом с дочерью, вновь показал подписчикам, как проводит время с ребенком.

Читайте такжеКурникова растрогала сеть милым танцем с 5-месячной дочерью (видео)

На странице в Instagram Энрике запостил еще одно короткое видео, на котором танцует с годовалой дочуркой Люси.

Ролик был записан на яхте, на которой сейчас Иглесиас отдыхает с семьей. Папа и дочь потанцевали под новогоднюю композицию Run Rudolph Run.

Видео исполнитель сопроводил хештегом # воскресноенастроение и добавил смайлы в виде елок.

"Слишком много милоты в одном видео", "Вы так любите своих детей, лучший отец в мире", – восхищаются поклонники Энрике.

#Sundaymood 🎄🎄🎄

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певец#Энрике Иглесиас