"Слишком много милоты": Энрике Иглесиас станцевал с годовалой дочуркой (видео)

Ролик был записан на яхте, на которой сейчас Иглесиас отдыхает с семьей.

Известный испанский певец Энрике Иглесиас, который растрогал сеть роликом с дочерью, вновь показал подписчикам, как проводит время с ребенком.

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На странице в Instagram Энрике запостил еще одно короткое видео, на котором танцует с годовалой дочуркой Люси.

Ролик был записан на яхте, на которой сейчас Иглесиас отдыхает с семьей. Папа и дочь потанцевали под новогоднюю композицию Run Rudolph Run.

Видео исполнитель сопроводил хештегом # воскресноенастроение и добавил смайлы в виде елок.

"Слишком много милоты в одном видео", "Вы так любите своих детей, лучший отец в мире", – восхищаются поклонники Энрике.