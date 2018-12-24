Том Хэнкс зашел пообедать в ресторан и угостил всех посетителей (видео)

Актер также пожал руки и сфотографировался со всеми клиентами заведения.

Голливудский актер Том Хэнкс, которому в прошлом году сторонники из Польши подарили раритетное авто, в этом году решил удивить своей щедростью.

Двукратный обладатель "Оскара", который зашел в ресторан быстрого питания SoCal In-N-Out Burger перекусить, за свой счет угостил обедом всех клиентов заведения, говорится в сюжете ТСН.

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По словам очевидцев, актер был со всеми очень приветлив и вежлив, шутил, с удовольствием жал всем руки и фотографировался, а также желал счастливого Рождества.

Как сообщалось, голливудский актер Том Хэнкс признан лучшим актером всех времен.