Том Хэнкс зашел пообедать в ресторан и угостил всех посетителей (видео)
12:52, 24 декабря 2018Мир
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Актер также пожал руки и сфотографировался со всеми клиентами заведения.
Том Хэнкс угостил всех посетителей ресторана в Калифорнии
Голливудский актер Том Хэнкс, которому в прошлом году сторонники из Польши подарили раритетное авто, в этом году решил удивить своей щедростью.
Двукратный обладатель "Оскара", который зашел в ресторан быстрого питания SoCal In-N-Out Burger перекусить, за свой счет угостил обедом всех клиентов заведения, говорится в сюжете ТСН.
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По словам очевидцев, актер был со всеми очень приветлив и вежлив, шутил, с удовольствием жал всем руки и фотографировался, а также желал счастливого Рождества.
Как сообщалось, голливудский актер Том Хэнкс признан лучшим актером всех времен.
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