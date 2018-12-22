Минобороны США Мэттис назвал политику РФ и Китая авторитарными в своем прощальном письме

Также в письме он подчеркнул важность сохранения альянсов и партнерства.

Министр Обороны США Джеймс Мэттис в своем прощальном письме перед выходом на пенсию назвал политику России и Китая авторитарными.

«Я верю, мы должны быть решительными и однозначными в наших подходах к этих стран чьи стратегические интересы растут в напряжении с нашими. Китай и Россия, например, хотят делить мир последовательно с их авторитарными моделями, получая право вето над другими народами экономически, дипломатически и силовыми решениями, распространяя их интересы за счет наших соседей», — написал Мэттис, передает Громадське.

Также в письме он подчеркнул важность сохранения альянсов и партнерства.

«Вы имеете право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими на те или иные вещи. Я считаю, что мне лучше отойти от моих позиций», — добавил Мэттис, обращаясь к Трампу.

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Полная версия письма Джеймса Мэттиса

"Дорогой президент,

Я имел честь служить нашей стране как 26-й министр обороны рядом с мужчинами и женщинами из Министерства обороны и служить для наших граждан и наших идей.

Я горжусь прогрессом, которого удалось достичь больше чем за последние два года в нашем Министерстве Оборонной стратегии: вывели Департамент на лучший бюджет, улучшили готовность и летальность в наших войсках, и реформировали для лучшей производительности Министерства деловую практику. Наши войска продолжают преобладать в конфликтах и поддерживать глобальное влияние США.

Одно основное убеждение, которое я всегда хранил, это то, что наша сила как нации неразрывно связана с силой нашей неповторимой и всеобъемлющей системы альянсов и партнерства. В то же время США остаются неизменной нацией в свободном мире, мы не можем защищать наши интересы или служить эффективно без сохранения альянсов и демонстрируя уважение к действующим альянсам.

Как я сказал в начале, силы армии США не могут быть полицейскими мира. Вместо этого, мы должны использовать наши инструменты американской силы для защиты общей обороны, включая внедрение эффективного лидерства в наших альянсах.

29 демократических стран НАТО продемонстрировали свою силу в отданной борьбе вместе с нами после нападения 11 сентября на Америку.

The Defeat-ISIS («Победить Исламское государство» — ред.) коалиция 74 наций — это еще одно доказательство.

Аналогично я верю мы должны быть решительными и однозначными в наших подходах к тем странам, чьи стратегические интересы растут в напряжении с нашими. Китай и Россия, например, хотят делить мир последовательно с их авторитарными моделями — получая право вето над другими народами экономическими, дипломатическими и силовыми решениями — распространяя их интересы за счет соседей Америки и других альянсов. Это то, почему мы должны использовать все инструменты американской силы для распространения совместной безопасности.

Мои взгляды и отношение к союзникам с уважением, а также ясность взглядов на недоброжелательных субъектов и стратегических конкурентов, прочно держатся и провозглашаются в течение четырех десятилетий погружения в этот вопрос. Мы должны сделать все возможное до продвинутого интернационального заказ, что является более благоприятным для нашей безопасности, процветания и ценностей, и мы укрепили это усилие благодаря солидарным альянсам.

Вы имеете право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими на те или иные вещи. Я считаю, что мне лучше отойти от моих позиций. Конец даты моего срока пребывания на посту — 28 февраля 2019 года, дата, которая должна дать достаточно времени, чтобы успешно номинировать и подтвердить преемника, а также убедиться, что интересы Министерства хорошо артикулируются и защищаются на будущих событиях, включая слушания Конгресса и оборонная встреча Министерства обороны НАТО в феврале. Кроме того, полный переход к новому Министерству Обороны происходит задолго до перехода председателя Объединенных комитетов начальников США в сентябре для обеспечения полной стабильности в середине Министерства.

Я обещаю, все мои усилия выровняют трансформации, обеспечивающие потребность и интерес 2,5 миллиона подчиненной министерства и 732,079 Министерских гражданских удерживая неопосредованное внимание в Департаменте все время так, чтобы они могли постоянно нести свою круглосуточную миссию защищая американских граждан".

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Ранее сообщалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис выйдет на пенсию в конце февраля 2019 года. Он занимал эту должность с 20 января 2017 года.

В сентябре The New York Times сообщал, что Трамп рассматривает возможность увольнения министра обороны США Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоялись в ноябре.

Тогда издание отмечало, что Трамп раздраженный сравнениями с Мэттисом не в свою пользу и чрезвычайно обеспокоен тем, что Мэттис «в глубине души демократ».

NYT также писал, что отношение Трампа к главе Пентагона ухудшилось после публикации книги Боба Вудворда, в которой говорится о том, что Мэттис якобы невысокого мнения об умственных способностях президента. В ней, в частности, говорится о том, что устав объяснять Трампу, почему важно американское присутствие на Корейском полуострове, министр обороны Мэттис как-то сказал: «Трамп ведет себя как «пяти - или шестиклассник».