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В РФ умерла известная актриса

13:57, 21 декабря 2018
Мир
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Ушла из жизни Алла Соколова / соцсети

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Актриса скончалась в пятницу, 21 декабря 2018 года. Первым об этом заявил художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков. Соколова тяжело болела последние годы.

"Ушла из жизни Алла Соколова. Она тяжело болела последние годы", - сообщил Виктор Новиков. 

Отмечается что актриса играла на сцене Рижского театра русской драмы и Театра имени Ленинского комсомола. Большое успехи она добилась в качестве драматурга. Большую популярность завоевала её пьеса "Фантазии Фарятьева".

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Теги: #фильмы#актриса