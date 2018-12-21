В РФ умерла известная актриса

В России умерла актриса Алла Соколова.

В России умерла известная актриса и и драматург Алла Соколова. Об этом сообщает издание ТАСС.

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Актриса скончалась в пятницу, 21 декабря 2018 года. Первым об этом заявил художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков. Соколова тяжело болела последние годы.

"Ушла из жизни Алла Соколова. Она тяжело болела последние годы", - сообщил Виктор Новиков.

Отмечается что актриса играла на сцене Рижского театра русской драмы и Театра имени Ленинского комсомола. Большое успехи она добилась в качестве драматурга. Большую популярность завоевала её пьеса "Фантазии Фарятьева".