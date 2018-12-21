В сети появился трейлер 4 части фильма «Люди в черном» (видео)
13:34, 21 декабря 2018Мир
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Выход нового фильма «Люди в черном: Интернэшнл» запланирован на май 2019 года.
С момента выхода третьей части «Люди в черном» прошло шесть лет. В картине главные роли исполняли Уилл Смит и Томми Ли Джонс.
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Выход нового фильма «Люди в черном: Интернэшнл» запланирован на май 2019 года.
Главных героев сыграют Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Лиам Нисон. Сюжет рассказывает о работе лондонского секретного надправительственного агентства MIB International. Его агенты Эйч и Эм расследуют убийство. Впоследствии они попадают в разные уголки планеты.
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