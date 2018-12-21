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В сети появился трейлер 4 части фильма «Люди в черном» (видео)

13:34, 21 декабря 2018
Мир
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Выход нового фильма «Люди в черном: Интернэшнл» запланирован на май 2019 года.

Главных героев сыграют Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Лиам Нисон. Сюжет рассказывает о работе лондонского секретного надправительственного агентства MIB International. Его агенты Эйч и Эм расследуют убийство. Впоследствии они попадают в разные уголки планеты.

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Теги: #фильмы и сериалы