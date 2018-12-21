Мне не стыдно: в сети появилось фото обнаженной Мадонны в 19 лет

Впоследствии многие из этих фотографий были проданы Playboy и Penthouse, когда Мадонна стала знаменитой.

Известная певица Мадонна, казалось, уже ничем не сможет удивить своих поклонников — артистка знаменита тем, что всегда любила эпатировать публику. В то же время интерес публики вызвали архивные фото, которые звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеМадонна поразила нарядом на неделе моды в Лондоне (видео)

По словам Мадонны, ей тогда было 19 лет, она жила в Нью-Йорке, была студенткой школы танцев Марты Грэм и подрабатывала натурщицей в художественных школах, оплачивая таким образом аренду квартиры, уроки рисования и фотографии.

Впоследствии многие из этих фотографий были проданы Playboy и Penthouse, когда Мадонна стала знаменитой.

«Фотографы эксплуатировали меня, а общество пыталось осудить за обнаженные фото. В интервью прессе я тогда сказала: „Мне не стыдно“, и это попало в заголовки новостей. И это превратилось в сотрудничество с Уорхолом и Харингом! Я являюсь счастливой обладательницей четырех таких картин. Их я получила позже, в качестве свадебного подарка. Вы не можете остановить Искусство, пытаясь опозорить его. Творчество всегда побеждает», — написала звезда.