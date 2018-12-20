Опубликован первый трейлер нового «Хеллбоя» с Милой Йовович (видео)

Премьера фильма «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы» в Украине состоится в апреле 2019 года.

Студия Lionsgate Movies опубликовала на YouTube трейлер фильма «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы» Нила Маршалла.

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Это будет уже третья киноверсия приключений Хеллбоя по комиксам Майка Миньолы. Супергерой из ада Хеллбой по сюжету картины должен спасти мир от злой колдуньи из Средневековья. Главные роли в картине исполнили Дэвид Харбор и Мила Йовович, также в фильме играют Иэн МакШейн, Саша Лэйн, Пенелопа Митчелл.

Премьера фильма «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы» в Украине состоится в апреле 2019 года.