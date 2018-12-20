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Тилль Линдеманн стал японской школьницей в новом провокационном клипе (видео)

11:23, 20 декабря 2018
Мир
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Ролик опубликован на официальном YouTube-канале музыканта. На видео ярко накрашенный Линдеманн гуляет по городу в костюме японской школьницы и поет про ненависть к математике.

В песне он заявляет, что никогда не хотел ходить в школу, а хотел смотреть телевизор дома. В первом куплете певец также задается вопросом о том, почему ему приходится так много думать.

На других кадрах фронтмен Rammstein читает рэп в окружении полуголых мужчин в белых подтяжках.

Напомним, что солиста Rammstein называют возлюбленным Светланы Лободы.

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Теги: #Тилль Линдеманн#Rammstein