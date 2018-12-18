цей матеріал доступний українською

Кейт Миддлтон и Меган Маркл не переносят друг друга - СМИ (видео)

18:39, 18 декабря 2018
Мир
2036 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.О неприязни между супругами принцев - Кейт и Меган - сообщают британские СМИ. Герцогиня Кембриджская и Сассекская якобы не могут найти общий язык, потому что очень разные.

Читайте такжеБеременная Меган Маркл подчеркнула большой живот белым облегающим платьем (фото)

Источники сообщают, что у Меган непростой характер. Она очень требовательна, а перед свадьбой даже довела Кейт до слез, во время примерки платья для ее дочери Шарлотты. 

Ранее сообщалось, что принц Гарри с женой отказались праздновать Рождество с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Кейт Миддлтон#принц Гарри и Меган Маркл