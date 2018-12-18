Кейт Миддлтон и Меган Маркл не переносят друг друга - СМИ (видео)

Источники сообщают, что у Меган непростой характер. Она очень требовательна, а перед свадьбой даже довела Кейт до слез.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл не переносят друг друга.

Об этом говорится в сюжете ТСН.О неприязни между супругами принцев - Кейт и Меган - сообщают британские СМИ. Герцогиня Кембриджская и Сассекская якобы не могут найти общий язык, потому что очень разные.

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Источники сообщают, что у Меган непростой характер. Она очень требовательна, а перед свадьбой даже довела Кейт до слез, во время примерки платья для ее дочери Шарлотты.

Ранее сообщалось, что принц Гарри с женой отказались праздновать Рождество с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.