Кейт Миддлтон и Меган Маркл не переносят друг друга - СМИ (видео)
18:39, 18 декабря 2018Мир
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Источники сообщают, что у Меган непростой характер. Она очень требовательна, а перед свадьбой даже довела Кейт до слез.
Кейт Міддлтон і Меган Маркл неприязно ставляться одна до одної - ЗМІ
Кейт Миддлтон и Меган Маркл не переносят друг друга.
Об этом говорится в сюжете ТСН.О неприязни между супругами принцев - Кейт и Меган - сообщают британские СМИ. Герцогиня Кембриджская и Сассекская якобы не могут найти общий язык, потому что очень разные.
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Источники сообщают, что у Меган непростой характер. Она очень требовательна, а перед свадьбой даже довела Кейт до слез, во время примерки платья для ее дочери Шарлотты.
Ранее сообщалось, что принц Гарри с женой отказались праздновать Рождество с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
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