Голливудская звезда появилась на публике в платье от украинского дизайнера (фото)
17:03, 18 декабря 2018Мир
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Сандра Буллок появилась в платье украинского бренда elenareva.
На шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке голливудская звезда пришла в черном платье в белый горох с высоким разрезом / фото из свободных источников
Сандра Буллок, которая сейчас полным ходом занимается презентацией нового хоррора Netflix под названием "Птичий короб", в котором ей досталась главная роль, снова появилась на одном из телешоу, где шла речь о новинке.
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Примечательно, что на шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке голливудская звезда пришла в черном платье в белый горох с высоким разрезом. А создано оно было украинским брендом elenareva. Дополнили образ Буллок высокие ботфорты на каблуке и яркий желтый полушубок.
Напомним, ранее творение рук отечественного дизайнера выбрала и известная британская исполнительница Дуа Липа.
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