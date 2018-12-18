Голливудская звезда появилась на публике в платье от украинского дизайнера (фото)

Сандра Буллок, которая сейчас полным ходом занимается презентацией нового хоррора Netflix под названием "Птичий короб", в котором ей досталась главная роль, снова появилась на одном из телешоу, где шла речь о новинке.

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Примечательно, что на шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке голливудская звезда пришла в черном платье в белый горох с высоким разрезом. А создано оно было украинским брендом elenareva. Дополнили образ Буллок высокие ботфорты на каблуке и яркий желтый полушубок.

Напомним, ранее творение рук отечественного дизайнера выбрала и известная британская исполнительница Дуа Липа.