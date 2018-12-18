Беременная Меган Маркл подчеркнула большой живот белым облегающим платьем (фото)

Жена принца Гарри герцогиня Сассекская снова вышла в свет.

Герцогиня Сассекская отправилась с визитом в дом престарелых Brinsworth House, расположенный в Западном Лондоне, который находится под опекой королевского двора и лично принца Чарльза.

Читайте такжеКоролевская семья Великобритании представила новые семейные фотографии

Как передает Сегодня, Меган Маркл, не так давно удивившая всех своим внезапным появлением на одной из церемоний в элегантном платье от Givenchy, снова вышла в свет.

Для визита Меган надела длинное белое платье с цветочным принтом, которое очень эффектно подчеркнуло уже достаточно внушительный живот герцогини.

Поверх него было надето теплое серое пальто. А дополнили образ бежевые замшевые босоножки на высоком каблуке и клатч в тон.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл отпразднуют Рождество отдельно от принца Уильяма и Кейт Миддлтон.