Беременная Меган Маркл подчеркнула большой живот белым облегающим платьем (фото)
Герцогиня Сассекская отправилась с визитом в дом престарелых Brinsworth House, расположенный в Западном Лондоне, который находится под опекой королевского двора и лично принца Чарльза.
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Как передает Сегодня, Меган Маркл, не так давно удивившая всех своим внезапным появлением на одной из церемоний в элегантном платье от Givenchy, снова вышла в свет.
Для визита Меган надела длинное белое платье с цветочным принтом, которое очень эффектно подчеркнуло уже достаточно внушительный живот герцогини.
Поверх него было надето теплое серое пальто. А дополнили образ бежевые замшевые босоножки на высоком каблуке и клатч в тон.
Напомним, ранее УНИАН сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл отпразднуют Рождество отдельно от принца Уильяма и Кейт Миддлтон.