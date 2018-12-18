Ким Кардашьян в прозрачном платье взорвала сеть (фото)

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали провокационные снимки в прозрачных платьях.

Сестры Кардашьян-Дженнер продолжают эпатировать публику. 38-летняя Ким Кардашьян опубликовала в Instagram провокационное фото в совершенно прозрачном, усыпанном блестками платье.

«Примерка», — так озаглавила мать троих детей это фото. Фото набрало более 1,2 миллиона лайков.

И этот наряд даже не похож на то "голое" платье, которое несколькими днями ранее, при подготовке к рождественской семейной фотосессии, продемонстрировала ее сестра 21-летняя Кайли Дженнер.