В Москве проходит одиночный пикет против репрессий крымских татар

У здания находятся несколько активистов, которые пикетируют администрацию президента России по очереди, сменяя друг друга. К их одежде приколоты значки с надписью: «Нет войне».

В Москве возле администрации президента РФ проходит одиночный пикет против репрессий крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, перед входом в здание стоит женщина с плакатом: «Нет депортации крымских татар в российские тюрьмы».

Кроме того, женщина держит в руках лист бумаги с информацией о политзаключённом Тимуре Ибрагимове.

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У здания находятся несколько активистов, которые пикетируют администрацию президента РФ по очереди, сменяя друг друга. К их одежде приколоты значки с надписью: «Нет войне».

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая, среди которых был Ибрагимов. ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".