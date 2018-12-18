В Москве проходит одиночный пикет против репрессий крымских татар
В Москве возле администрации президента РФ проходит одиночный пикет против репрессий крымских татар в оккупированном Россией Крыму.
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, перед входом в здание стоит женщина с плакатом: «Нет депортации крымских татар в российские тюрьмы».
Кроме того, женщина держит в руках лист бумаги с информацией о политзаключённом Тимуре Ибрагимове.
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У здания находятся несколько активистов, которые пикетируют администрацию президента РФ по очереди, сменяя друг друга. К их одежде приколоты значки с надписью: «Нет войне».
Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая, среди которых был Ибрагимов. ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".