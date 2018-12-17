Netflix: топ-10 самых популярных фильмов и сериалов 2018 года (видео)

В 2018 продуктов от Netflix собственного производства было немало и компания решила поделиться топ-10 самых популярных.

Каждый год Netflix выпускает огромное количество сериалов и фильмов, поэтому не мудрено, что стриминговый сервис стал гигантом на рынке и завоевал миллионную аудиторию.

В 2018 продуктов от Netflix собственного производства было немало и компания решила поделиться топ-10 самых популярных.

Список самых популярных сериалов:

1. На районе

Группа подростков, которые живут в не самом благополучном районе Лос-Анджелеса. Теперь ребята переходят в старшую школу и впереди их ждет много приключений, а дружба не раз будет проверяться на прочность.

2. Создавая убийцу: 2-й сезон

Документальный фильм рассказывает о расследовании преступления, за которое был осужден Стивен Эйвери. Он действительно виновен или произошла глупая ошибка системы? На съемки фильма ушло больше 10 лет.

3. 13 причин почему: 2-й сезон

Ханна после травли в школе решила свести счеты с жизнью и оставила своему другу кассеты. На них девушка записала 13 причин, из-за которых совершила этот поступок. Второй сезон драматического сериала раскрывает множество других проблем, от которых страдают подростки.

4. Последний шанс

Спортивная драма рассказывает о парнях, главная цель которых — любой ценой попасть в высшую футбольную лигу.

5. Телохранитель

Остросюжетный британский сериал расскажет о парне, которому предстоит защищать влиятельного политика Джулию Монтегю. Взгляды министра внутренних дел на разные аспекты жизни кардинально отличаются от его правил и установок, но работа есть работа.

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6. Самая быстрая тачка

Еще один документальный сериал, только теперь о людях, для которых скорость — главный источник адреналина. Гонщики хотят выяснить, чья машина быстрее и доказать другим собственное превосходство.

7. Призраки дома на холме

Многодетная семья переезжает в странны дом на холме, а события, которые произошли в нем, даже спустя 26 лет не могут позволить всем жить нормально. У каждого за плечами стоит множество призраков и психологических проблем.

8. Энн: 2-й сезон

Всю свою жизнь Энн провела в детских домах и никогда не знала, что такое настоящая семья и родительская забота. Однажды маленькую фантазерку забирают к себе пожилые брат и сестра и с того момента жизнь каждого изменится.

9. Ненасытная

Комедийный сериал рассказывает о полной девочке Патти, которая резко сбрасывает вес после удара бездомного в челюсть. В результате школьница стает стройной, красивой и желает во что бы то ни стало отомстить всем своим обидчикам.

10. Оранжевый — хит сезона: 6-й сезон

Женская тюрьма — далеко не рай и в этом предстоит убедиться Пайпер Керман. Девушка попадает за решетку на пятнадцать месяцев и учиться выживать в новом для себя мире.