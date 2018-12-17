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Известная британская певица вышла в свет в мини-платье от украинского дизайнера (фото)

13:32, 17 декабря 2018
Мир
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REUTERS

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Исполнительница таких популярных хитов, как "One Kiss", "No Lie", "Last dance", выбрала для праздничного концерта в Чикаго сверкающий наряд из коллекции Resort 2019 Натальи Зинько. Об этом дизайнер сообщила на своей странице в Instagram

23-летняя артистка примерила короткое платье изумрудного цвета с пайетками и стразами. Свой сексуальный образ звезда дополнила ботфортами.

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Теги: #британская певица