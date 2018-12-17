Известная британская певица вышла в свет в мини-платье от украинского дизайнера (фото)
13:32, 17 декабря 2018Мир
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23-летняя артистка примерила короткое платье изумрудного цвета с пайетками и стразами.
REUTERS
Британская певица косовского происхождения Дуа Липа продемонстрировала эффектный образ от украинского дизайнера.
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Исполнительница таких популярных хитов, как "One Kiss", "No Lie", "Last dance", выбрала для праздничного концерта в Чикаго сверкающий наряд из коллекции Resort 2019 Натальи Зинько. Об этом дизайнер сообщила на своей странице в Instagram
23-летняя артистка примерила короткое платье изумрудного цвета с пайетками и стразами. Свой сексуальный образ звезда дополнила ботфортами.
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