Пострадавшие от урагана «Катрина» подали в суд на Брэда Питта спустя 13 лет

Как отмечается, требования жителей связны с тем, что строительством их жилья занимался благотворительный фонд актера.

В США жители Нового Орлеана, которые лишились домов из-за произошедшего в 2005 году урагана «Катрина», обратились в суд с иском против голливудского актера Брэда Питта.

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Об этом сообщает ТАСС. Как отмечается, требования жителей связны с тем, что строительством их жилья занимался благотворительный фонд актера Make It Right («Сделай правильно»).

При этом дома оказались непригодными для проживания, пострадавшие считают, что дома не соответствуют стандартам. В фонде посоветовали обратиться с этими претензиями к архитектору проекта.