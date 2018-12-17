Пострадавшие от урагана «Катрина» подали в суд на Брэда Питта спустя 13 лет
12:39, 17 декабря 2018Мир
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Как отмечается, требования жителей связны с тем, что строительством их жилья занимался благотворительный фонд актера.
Актер Брэд Питт стал ведущим погоды / скриншот
В США жители Нового Орлеана, которые лишились домов из-за произошедшего в 2005 году урагана «Катрина», обратились в суд с иском против голливудского актера Брэда Питта.
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Об этом сообщает ТАСС. Как отмечается, требования жителей связны с тем, что строительством их жилья занимался благотворительный фонд актера Make It Right («Сделай правильно»).
При этом дома оказались непригодными для проживания, пострадавшие считают, что дома не соответствуют стандартам. В фонде посоветовали обратиться с этими претензиями к архитектору проекта.
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