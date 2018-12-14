Лукашенко возмутила отмена рэп-концерта в Беларуси

Ранее в Минске отменили концерт российского коллектива IC3PEAK из-за «низкого художественного уровня».

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества прокомментировал отмену концерта не названного известного рэпера в Беларуси.

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Об этом сообщает «РГ». Не исключено, что речь велась об Элджее. В любом случае, глава страны потребовал разобраться, кого не пустили с концертом в Минск, и призвал не запрещать концерты. «Я сам тот еще матерщинник. Но прилюдно не выражаюсь», - признался он.

Ранее в Минске отменили концерт российского коллектива IC3PEAK из-за «низкого художественного уровня».