Кейт Миддлтон удивила туристов у Букингемского дворца (фото, видео)

Сторонников королевской семьи потрясло то, что герцогиня сама управляла внедорожником от Range Rover.

На днях Кейт Миддлтон удалось удивить ошарашенных туристов, которые выстроились возле Букингемского дворца. Герцогиня Кембриджская проехала мимо них на авто.

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И не появление жены принца Уильяма потрясла поклонников королевской семьи, а то, что герцогиня сама управляла внедорожником от Range Rover. Поскольку в Европе запрещено тонировать окна машины возле водителя, туристы имели возможность увидеть очаровательную Кейт Миддлтон и сфотографировать ее. Герцогиня Кембриджская любезно помахала рукой в ответ.

Сразу фан-страницы Кейт Миддлтон распространили фото и видео.

Как сообщает The Sunday Times, королева Елизавета II с радостью дает советы своим невесткам. И если Кейт Миддлтон не редко приезжает к Ее Величеству, то Меган Маркл не посещает резиденцию королевы без своего мужа.

"Ее Величество все замечает и сейчас может дать герцогине Сассекской полезные советы. Меган сделала бы правильное решение, если бы развивала эти теплые отношения и время от времени пила чай с королевой", – рассказал инсайдер издания.

Вероятно, Кейт Миддлтон приехала обсудить с королевой вражду между принцами Уильямом и Гарри. Именно конфликт между внуками Ее Величества, по словам инсайдеров, привел к тому, что герцоги Сассекские переезжают подальше от своих родственников. Принц Гарри и Меган Маркл уже официально заявили, что будут жить в Виндзоре, где уже начали обустраивать уютный коттедж.