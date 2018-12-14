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Кейт Миддлтон удивила туристов у Букингемского дворца (фото, видео)

11:39, 14 декабря 2018
Мир
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Кейт Миддлтон / фото REUTERS

На днях Кейт Миддлтон удалось удивить ошарашенных туристов, которые выстроились возле Букингемского дворца. Герцогиня Кембриджская проехала мимо них на авто.

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И не появление жены принца Уильяма потрясла поклонников королевской семьи, а то, что герцогиня сама управляла внедорожником от Range Rover. Поскольку в Европе запрещено тонировать окна машины возле водителя, туристы имели возможность увидеть очаровательную Кейт Миддлтон и сфотографировать ее. Герцогиня Кембриджская любезно помахала рукой в ответ.

Сразу фан-страницы Кейт Миддлтон распространили фото и видео.

Как сообщает The Sunday Times, королева Елизавета II с радостью дает советы своим невесткам. И если Кейт Миддлтон не редко приезжает к Ее Величеству, то Меган Маркл не посещает резиденцию королевы без своего мужа.

"Ее Величество все замечает и сейчас может дать герцогине Сассекской полезные советы. Меган сделала бы правильное решение, если бы развивала эти теплые отношения и время от времени пила чай с королевой", – рассказал инсайдер издания.

Вероятно, Кейт Миддлтон приехала обсудить с королевой вражду между принцами Уильямом и Гарри. Именно конфликт между внуками Ее Величества, по словам инсайдеров, привел к тому, что герцоги Сассекские переезжают подальше от своих родственников. Принц Гарри и Меган Маркл уже официально заявили, что будут жить в Виндзоре, где уже начали обустраивать уютный коттедж.

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Теги: #королева Елизавета#Кейт Миддлтон#Букингемский дворец