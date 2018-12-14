Брутальный Джейсон Момоа и элегантная Николь Кидман: состоялась премьера "Аквамена" (фото)

Перед фотокамерами Момоа брутально исполнил танец Аквамена с трезубцем.

Исполнитель главной роли в фильме "Аквамен" Джейсон Момоа посетил вчера премьеру картины вместе с 51-летней женой (бывшей супругой Ленни Кравица) Лизой Боне.

Брутальный Джейсон предстал во всем черном: длинном смокинге, футболке и брюках. На шее у него был кулон в виде черепа на толстой цепочке.

Лиза тоже надела платье черного цвета с ярким красным декором-бахромой и черные ботильоны. Вместе они выглядели очень гармонично.

Волосы она небрежно собрала в объемную прическу, а уши украсила длинными серьгами. Перед фотокамерами Момоа брутально исполнил танец Аквамена с трезубцем.

На премьере также присутствовали и другие исполнители ролей: Николь Кидман в кремовом платье с обнаженными плечами и Эмбер Херд в откровенном полупрозрачном платье.