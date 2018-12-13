Сказка за $100 миллионов: в Индии вышла замуж самая богатая невеста страны (фото, видео)

На праздник, где только на "вечеринке-разогреве" для молодоженов во дворце в Удайпуре пела сама Бейонсе, отец невесты выложил $100 млн.

12 декабря отгремела свадьба, которая вполне может побороться за титул события года со свадьбой британского принца Гарри и Меган Маркл.

Самый богатый, по рейтингу Forbes, человек Индии, бизнесмен Мукеш Амбани отдал свою 27-летнюю дочь Ишу за сына миллиардера Аджая Пирамала (в этом же рейтинге Forbes он занимает 24-ю строчку), 33-летнего Ананда, передает tabloid.pravda.com.ua.

По подсчетам журнала Bloomberg, праздник, где только на "вечеринке-разогреве" для молодоженов во дворце в Удайпуре пела сама Бейонсе, отец Мукеш, который возглавляет холдинг Reliance Industries Limited, выложил $100 млн. Хотя анонимные источники заверили, что сумма преувеличена, и организаторы уложились в значительно более скромную цифру, $15 млн.

Иша с Анандом, который занимается недвижимостью, знакомы с детства. В мае мужчина сделал предложение наследнице бизнес-империи и выпускнице Йеля в старинном высокогорном храме.

Свадебная церемония состоялась в резиденции Амбани, "Антилии". 27-этажное здание, разположено в Мумбаи, считается одним из самых дорогих домов в мире, уступая лишь Букингемскому дворцу.

Как стало известно The Daily Mail, свадебные приглашения рассылались в позолоченных коробочках с розовым принтом от Dolce&Gabbana, внутри которых уже были самые изысканные открытки с деталями 5-дневного празднования.

Селебрити-гостей, среди которых были двое экс-госсекретарей США, Хиллари Клинтон и Джон Керри, модель Наталья Водянова, актрисы Айшвария Рай и Приянка Чопра, привезли более 100 чартерными рейсами и расселили в 5-звездочных отелях. Чтобы они не запутались в локациях, событиях, дресс-кодах и тому подобное, было создано специальное мобильное приложение.

Жителям города за их гостеприимство семья Амбани традиционно поблагодарила щедрым угощением, пожертвовав продуктов, которых хватит, чтобы трижды в день на протяжении четырех дней накормить 5100 человек.

"Свадьба - это начало совместного бытия... Прогулок под дождем, блаженства под солнцем, совместных трапез, забота друг о друге и чувство любви, которое несет в себе брак. Сегодня мы пообещали друг другу быть навсегда связанным в любви...", - написала самая богатая невеста Индии в соцсети.

А еще она очень трогательно написала о своих братьях. "Семья. Мы - странная банда персонажей, которые ковыляют по жизни, деля болезни и зубную пасту, посягающих на десерты друг друга, прячущих шампунь, одалживающих деньги, запирающих друг друга в комнатах и пытающихся разгадать, что это за общая ниточка, которая связала всех нас вместе", - призналась девушка.