Джонни Деппа застали за поцелуями с неизвестной блондинкой (фото)

Поклонники звезды уже подумали, что Депп оправился после скандального развода.

В сети появились снимки 55-летнего голливудского актера Джонни Деппа, целующегося с таинственной незнакомкой.

Поклонники звезды уже подумали, что Депп оправился после скандального развода с Эмбер Херд и нашел новую пассию.

Однако, вскоре выяснилось, что таинственная незнакомка – подруга актера и ведущая одного из благотворительных аукционов Alice Cooper’s Christmas Pudding Show, в котором знаменитость принимал участие.

На странице Летиции в Instagram также появилось короткое видео с аукциона, на котором запечатлен Джонни Депп.

В комментариях подписчики написали о том, что Депп отлично выглядит, несмотря на то, что его внешний вид лишь месяц назад ужаснул фанатов актера. Ранее мы также сообщали, что к перезапуску готовят известную киноленту о "Пиратах Карибского моря", однако, уже без Деппа в одной из главных ролей.