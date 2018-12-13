Авария скоростного поезда в Анкаре: количество погибших и раненых выросло (фото)

В результате аварии погибли трое машинистов и пять пассажиров.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi https://t.co/AOUVckpSYA 'Tüm birimler seferber edilsin' pic.twitter.com/lmWXzvFlLf — CNN TÜRK (@cnnturk) 13 декабря 2018 г.

В результате аварии скоростного поезда в Анкаре по последним данным погибли девять человек, еще 48 пассажиров попали в больницы.

Читайте такжеВ результате крушения поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие (фото)

Как сообщает CNN Turk, министр транспорта Турции рассказал, что в результате аварии погибло трое машинистов и пять пассажиров, еще один пассажир умер позже в больнице от полученных травм.

Министр сообщил, что авария произошла в 6:36: скоростной поезд, который отправился из Анкары до города Конья, сошел с рельсов, столкнувшись с маневровым локомотивом.

После столкновения два вагона сошли с рельсов и врезались в надземный пешеходный переход, который от удара был частично разрушен, а обломки попадали на вагоны.