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Авария скоростного поезда в Анкаре: количество погибших и раненых выросло (фото)

14:19, 13 декабря 2018
Мир
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В результате аварии скоростного поезда в Анкаре по последним данным погибли девять человек, еще 48 пассажиров попали в больницы.

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Как сообщает CNN Turk, министр транспорта Турции рассказал, что в результате аварии погибло трое машинистов и пять пассажиров, еще один пассажир умер позже в больнице от полученных травм.

Министр сообщил, что авария произошла в 6:36: скоростной поезд, который отправился из Анкары до города Конья, сошел с рельсов, столкнувшись с маневровым локомотивом.

После столкновения два вагона сошли с рельсов и врезались в надземный пешеходный переход, который от удара был частично разрушен, а обломки попадали на вагоны.

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Теги: #поезд#авария#Анкара