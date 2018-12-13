Участница группы "НеАнгелы" показала редкий кадр с молодой мамой (фото)
13:12, 13 декабря 2018Мир
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Сегодня, 13 декабря, Вика отмечает день рождения.
Вика Смеюха и Слава Каминская / Единственная
Солистка украинского поп-коллектива "НеАнгелы" Вика Смеюха, которая ранее похвасталась точеной фигурой в купальнике, показала "стильное" семейное фото, на котором позирует со свое племянницей и мамой, на которую 33-летняя певица очень похожа.
Отмечается, что фото было сделано во время вечеринки глянцевого журнала Pink. К слову, Вика из "НеАнгелов" время от времени посещает светские мероприятия со своей мамой.
Более того, Вика отметила, что ее племянница Лиза является моделью и уже появилась на страничках известного глянца.
Сегодня, 13 декабря, Вика отмечает день рождения.
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