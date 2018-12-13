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Бейонсе выступила на свадьбе дочери индийского миллиардера (видео)

11:23, 13 декабря 2018
Мир
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Как известно, отец невесты, Мукеша Амбани, — влиятельный миллиардер и владелец компании Reliance Industries.

К слову, уже на сцене перед гостями Бейонсе блестала в привычных концертных комбинезонах и боди. Артистка порадовала публику такими хитами, как Perfect и Crazy In Love.

Среди гостей пары - экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, бывший американский госсекретарь Джон Керри.

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Теги: #Бейонсе#свадьба