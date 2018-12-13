Бейонсе выступила на свадьбе дочери индийского миллиардера (видео)

Артистка порадовала публику такими хитами, как Perfect и Crazy In Love.

Певица Бейонсе удостоилась чести стать звездной гостьей на свадьбе самого богатого бизнесмена Индии по версии Forbes.

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Как известно, отец невесты, Мукеша Амбани, — влиятельный миллиардер и владелец компании Reliance Industries.

К слову, уже на сцене перед гостями Бейонсе блестала в привычных концертных комбинезонах и боди. Артистка порадовала публику такими хитами, как Perfect и Crazy In Love.

Среди гостей пары - экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, бывший американский госсекретарь Джон Керри.