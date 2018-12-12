Умер сценарист сериала «Баффи - истребительница вампиров»
11:24, 12 декабря 2018Мир
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Дехотел известен работой на сериалами «Шоу 70-х», «Баффи — истребительница вампиров», «Настоящая кровь», «Майк и Молли» и «Все схвачено».
Сериал «Баффи — истребительницы вампиров» / 20th Century Fox Television
В США на 53 году жизни скончался сценарист и продюсер Роб Дехотел.
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Об этом сообщает The Hollywood Reporter. По предварительной информации, он умер от сердечного приступа.
Дехотел известен работой на сериалами «Шоу 70-х», «Баффи — истребительница вампиров», «Настоящая кровь», «Майк и Молли» и «Все схвачено».
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