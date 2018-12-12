Умер сценарист сериала «Баффи - истребительница вампиров»

Дехотел известен работой на сериалами «Шоу 70-х», «Баффи — истребительница вампиров», «Настоящая кровь», «Майк и Молли» и «Все схвачено».

В США на 53 году жизни скончался сценарист и продюсер Роб Дехотел. Читайте такжеУмер режиссер "Властелина колец" Об этом сообщает The Hollywood Reporter. По предварительной информации, он умер от сердечного приступа. Дехотел известен работой на сериалами «Шоу 70-х», «Баффи — истребительница вампиров», «Настоящая кровь», «Майк и Молли» и «Все схвачено».

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